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27 августа, 12:06

Транспорт

Движение транспорта ограничат в Ильменском проезде с 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта в Ильменском проезде ограничат с 31 августа по 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения связаны со строительными работами. В связи с этим в период с 01:30 до 05:30 31 августа и с 1 сентября до 17 ноября круглосуточно на участке проезда в районе дома № 12 будут недоступны одна-две полосы.

Кроме того, на время проведения работ на этом участке временно запретят парковку.

Ранее департамент предупреждал, что в районе Марьина Роща временно ограничит проезд на участке улицы Образцова. Движение транспорта будет закрыто в период с 02:10 29 августа до 04:30 31 августа.

Движение в этот промежуток ограничат в связи с ремонтными работами. В частности, перекроют участок от дома № 9, строения 9, по улице Образцова до дома № 4, корпуса 3, по улице Достоевского.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 августа

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