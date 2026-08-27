Эскалатор в переходе со станции "Чеховская" закроют на ремонт с 1 по 3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эскалатор в переходе со станции "Чеховская" Серпуховско-Тимирязевской линии на Замоскворецкую линию метро закроют на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Работы будут проводиться в период с 1 по 3 сентября 2026 года. Узнать о плановых ремонтах в метро можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на сайте метрополитена.

Ранее сообщалось, что с начала года грузовые испытания в Московском метрополитене прошли на 41 эскалаторе, а до конца декабря проверки пройдут еще на 44 таких объектах.

В рабочие дни в метро совершают около 8 миллионов поездок. Проведение работ необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. Во время испытаний специалисты имитируют условия максимальной загрузки эскалатора.

