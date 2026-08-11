Более 40 эскалаторов столичного метро прошли грузовые испытания с начала года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С начала 2026 года грузовые испытания в Московском метрополитене прошли на 41 эскалаторе, а до конца декабря проверки проведут еще на 44 таких объектах, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в рабочие дни в метро совершают около 8 миллионов поездок. Проведение работ необходимо для обеспечения безопасности пассажиров.

Во время испытаний специалисты имитируют условия максимальной загрузки эскалатора. На ступени укладывают специальные грузы, воспроизводящие вес пассажиров при интенсивном потоке, после чего проверяют работу тормозной системы.

Моделируется экстренная остановка, чтобы убедиться, что тормоза срабатывают корректно и обеспечивают безопасную остановку лестничного полотна.

Такие проверки позволяют подтвердить, что эскалаторы способны безопасно работать даже при пиковом пассажиропотоке. Сегодня столичное метро насчитывает 306 станций с учетом МЦК и более 920 километров линий в однопутном исчислении.

Испытания проводятся в соответствии со строгими техническими нормативами. Нагрузка на одну ступень составляет от 240 до 325 килограммов, а замедление лестничного полотна при торможении не должно превышать 2 метра в секунду.

Все работы проходят под контролем инспекторов технической безопасности и специализированных организаций.

За первые полгода специалисты метро выполнили капитальный ремонт 19 эскалаторов, а средний ремонт провели более чем на 110 машинах. За этот же период заменили более 10 километров путей и свыше 2 тысяч шпал, обновили более 30 километров кабельных линий, заменили больше 15 тысяч элементов освещения и 1,8 тысячи коробов контактного рельса.

Работы выполняются преимущественно ночью, когда метро закрыто для пассажиров. В случае если ремонт требует, чтобы эскалатор вывели из эксплуатации, на станции временно меняют схему работы.

Ранее ремонт эскалатора большого наклона завершили на станции "Парк культуры" Кольцевой линии метро. При этом специалисты завершили работу досрочно. В частности, было пересобрано оборудование, а необходимые детали заменили. Сейчас продолжается ремонт второго эскалатора малого наклона.

