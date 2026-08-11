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11 августа, 16:38

Политика

Россия готовится к участию в СМИД G20 в Атланте на высоком уровне

Фото: depositphotos/labrador

Россия готовится к продуктивному участию в предстоящих министерских встречах "Группы двадцати", включая заседание глав МИД, которое пройдет 30–31 октября в Атланте. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в своем телеграм-канале.

По словам дипломата, переговорная работа по итоговым документам деятельности форума в этом году уже вступила в активную фазу.

"На этой неделе проходит интенсивное согласование ключевых договоренностей по линии отраслевых треков в области инноваций и энергетики", – отметил Бердыев.

Он также перечислил график предстоящих мероприятий. В частности, встреча министров финансов и глав Центробанков состоится 31 августа – 1 сентября в Эшвилле, встреча министров по вопросам инноваций – 1–2 сентября в Роли-Дарем, встреча министров энергетики – 14–16 сентября в Хьюстоне, встреча министров торговли – 30 сентября – 1 октября в Милуоки.

Кроме того, третья встреча шерп пройдет 1–2 октября в Вашингтоне, встреча министров финансов и глав ЦБ – 15 октября в Бангкоке (на полях осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка), а 11–12 декабря в Майами состоится четвертая встреча шерп.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами. Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил , что хочет официально пригласить Владимира Путина на мероприятие. Он заявлял, что участие президента РФ было бы полезным.

Но премьер Италии Джорджа Мелони высказала недовольство по поводу инициативы Трампа. По ее словам, сейчас настало время для западных стран потребовать от президента РФ предпринять шаги навстречу, а не наоборот.

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