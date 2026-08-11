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11 августа, 19:54

Политика

Трамп сообщил об освобождении осужденного в России американца Гилмана

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп подтвердил освобождение осужденного в России американца Роберта Гилмана.

"Я с гордостью сообщаю, что гражданин США, бывший морской пехотинец Роберт Гилман возвращается домой", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Гилмана доставят на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. Там его встретят представители администрации США. Он отметил, что некоторые его представители находятся в самолете вместе с Гилманом, но не уточнил, о ком именно идет речь.

Американца задержали в 2022 году на вокзале в Воронеже за пьяный дебош в поезде Сухум – Москва. В отделении полиции мужчина ударил сотрудника ногой. Суд приговорил его к 4,5 года колонии общего режима, однако позднее срок был уменьшен на год.

Следственные органы возбудили новое уголовное дело против Гилмана после того, как в период отбывания срока он применил насилие к сотруднику исправительной колонии. Кроме того, американец несколько раз ударил следователя и совершил акты насилия в отношении инспектора следственного изолятора.

Осенью 2024 года Гилману присудили 7 лет и 1 месяц заключения в колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Весной 2025-го срок его наказания был продлен на год.

В конце того же года суд вынес дополнительное решение по двум случаям применения насилия к сотрудникам ФСИН, добавив к прежнему приговору еще 2 года заключения.

В 2026 году судебные разбирательства по делам Гилмана были приостановлены из-за его госпитализации и прохождения курса лечения. В это время США призвали Россию освободить Гилмана.

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