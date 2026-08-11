Мэр Москвы рассказал о цифровизации ветеринарной службы города

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице продолжается цифровизация ветеринарной службы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

С января 2026 года владельцы животных могут получить онлайн-консультацию ветеринарного врача на портале mos.ru, а с июня этого же года в ветеринарной автоматизированной системе (ВетАС) появилась электронная форма рецептов на лекарства для питомцев.

ВетАС работает в Москве с 2018 года. К ней подключены все государственные ветеринарные учреждения. Система содержит полные сведения о животных. Благодаря ей запись к врачу теперь проходит онлайн на mos.ru.

Собянин также напомнил, что в июле 2023 года открылся суперсервис "Мой питомец", где собраны все цифровые услуги для владельцев домашних животных в формате одного окна. Кроме того, ведется электронный реестр приютов для безнадзорных животных, в котором указана информация обо всех поступивших питомцах, а также единый реестр зарегистрированных домашних питомцев.

Ранее каталог сервиса "Моспитомец" на mos.ru пополнился более чем 500 новыми анкетами собак и кошек из городских приютов. Все животные готовы переехать в новый дом.

Для будущих хозяев доступна подробная информация о характере и повадках каждого питомца, есть фотографии, а также возможность записаться на встречу с животным непосредственно в приюте. Все представленные в каталоге кошки и собаки привиты, чипированы и социализированы при помощи специалистов.

