Московские волонтеры собрали почти 99 тонн вторсырья и товаров для животных

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 98,7 тонны вторсырья и товаров для животных собрали волонтеры Москвы с начала 2026 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В целом добровольцам удалось собрать 88,5 тонны макулатуры, 3,8 тонны крышечек, 4,5 тонны пластика, а также почти две тонны корма, аксессуаров и медикаментов. Вторсырье направляют на переработку, а корм – животным из приютов.

Акции проходят на постоянной основе в 10 волонтерских центрах "Доброе место", а также на площадках партнеров.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит отметил, что экологическое и зоонаправления волонтерства стали для большинства москвичей значимой частью повседневной культуры помощи городу. Например, жители Западного административного округа (ЗАО) принесли в боксы окружного центра более 47 тонн макулатуры, пластика, крышечек и корма.

В каждом центре "Доброе место" установлены специальные боксы для вторсырья и зоотоваров, а также проводятся мастер-классы и партнерские акции. Также популярным форматом остается сортировка ручек и фломастеров вместе с экоцентром "Сборка".

Кроме того, волонтеры участвуют в облагораживании природных территорий и просветительских занятиях. В частности, 17 июля в парке "Печатники" состоится акция по уборке берега Москвы-реки возле Перервинской плотины.

В школе № 1619 имени М. И. Цветаевой проходят акции по сбору пластиковых крышечек. Акции проводят дважды в год, каждый раз собирая не менее 80 килограммов.

"К акции подключились родители, братья, сестры, и экологическая привычка вышла за пределы школы. Это хороший способ показать детям, что помогать природе можно через простые регулярные действия", – подчеркнула советник директора по воспитанию школы № 1619 Екатерина Орлова.

В свою очередь, амбассадор сообщества "Волонтеры Москвы" и глава волонтерского сектора студенческого совета Московского педагогического государственного университета Диана Нигомедзянова советует желающим стать эковолонтером начинать с малого: разделять отходы, сходить на мастер-класс или сдать крышечки на переработку.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новых возможностях для волонтеров от ресурсного центра "Мосволонтер". Например, сервис "Цифровой час" для привлечения помощников в НКО и учебные заведения, а также платформа "Добрая команда" для развития корпоративного волонтерства. Все эти инструменты работают в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".