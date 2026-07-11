CBS News: представители США не участвуют в консультациях по Ирану в Омане

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Представители США не принимают участия в консультациях по Ирану, которые проходят в Омане, сообщает CBS News.

По словам корреспондента Дженнифер Джейкобс, в Оман не приехали ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни госсекретарь Марко Рубио, ни спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ни зять президента США Джаред Кушнер. Техническая команда США также отсутствует.

Тем не менее, Вашингтон поддерживает контакт в удаленном режиме с представителями Омана и Катара по ходу переговоров.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран попросил о продолжении мирных переговоров, при этом США проинформировали об окончании действия режима прекращения огня. Предполагается, что группы делегаций по техническим вопросам Ирана и Соединенных Штатов начнут новый раунд переговоров 12 июля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, который в ответ атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

В апреле стороны заключили временное перемирие, а в июне подписали меморандум о взаимопомощи. Тем не менее, в ночь на 9 июля американские силы снова ударили по Исламской Республике в ответ на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.

