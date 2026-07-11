Очень сильный ливень с грозой обрушился на Московский регион

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

На Москву и Подмосковье обрушился очень сильный ливень с грозой – интенсивные осадки отмечаются на западе и северо-западе города.

Кроме того, ливень проходит в пределах Бульварного кольца, на востоке и юго-востоке, а на севере дождь идет в районе МКАД. Из-за этого серьезно осложняется видимость на дороге.

С юго-восточного направления в сторону столицы надвигается мощная облачность – в Раменском и Жуковском не только небо заволокло тучами, но и слышны сильные раскаты грома.

До вечера субботы, 11 июля, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. В ночное время ожидаются дожди, грозы и мощные порывы ветра. По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за субботу и воскресенье, 12 июля, может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр, что составляет около 80% от обычного месячного объема осадков.

В режим повышенной готовности переведены городские службы. На улицах дежурит ГУП "Мосводосток" – специалисты проверяют поверхность решеток и камер водоприемных колодцев на наличие возможного мусора. В связи с погодными условиями Дептранс призвал использовать для поездок метро, а если без автомобиля нельзя обойтись, то соблюдать скоростной режим и дистанцию.

