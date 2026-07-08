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08 июля, 08:43

Общество

Аномальные ливни обрушатся на столицу в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москву накроют аномальные ливни в грядущие выходные, 11 и 12 июля. За эти два дня в столице может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр, что составляет почти 80% от обычного месячного объема осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, дожди, местами с грозами, сохранятся в четверг и пятницу, 9 и 10 июля. Днем воздух прогреется до плюс 18–23 градусов.

При этом к концу рабочей недели в столице немного потеплеет. Дневная температура повысится до плюс 20–25 градусов, однако, как отметил Тишковец, ждать по-настоящему комфортной летней погоды не стоит.

"В предстоящие выходные эффект Фудзивары, который породит суперциклон, – на столицу обрушатся аномальные ливни", – написал синоптик.

По его прогнозу, осадки будут идти в течение шести суток, а улучшение погоды ожидается только ко вторнику, 14 июля.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в среду, 8 июля, в Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, температура воздуха составит 20–22 градуса, в Подмосковье – 18–23 градуса. Ветер южный, 6–11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров, атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус предупредил, что дожди в столице продолжатся еще около двух недель. Осадки той или иной интенсивности будут идти ближайшие 12–13 дней, так как в середине недели регион окажется под влиянием следующего циклона.

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