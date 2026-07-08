На южном участке Калужско-Рижской линии метро увеличены интервалы движения поездов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На южном участке Калужско-Рижской линии метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Причиной послужила проверка инфраструктуры. Движение будет восстановлено в штатном режиме после завершения всех необходимых работ. На данный момент оно уже вводится в график

Ранее оплату проезда по биометрии запустили еще на 35 станциях МЦД-4. Сервис доступен на 122 проходах. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что Москва остается мировым лидером по числу видов транспорта с биометрической оплатой – она уже работает на всех турникетах метро, МЦК, "Аэроэкспрессе", речных маршрутах и МЦД-1.

До конца июля биометрия появится на МЦД-2, а до конца года – на МЦД-3. Всего в системе зарегистрировано около 900 тысяч пользователей, которые ежедневно совершают свыше 200 тысяч проходов. Чтобы подключить сервис, нужно зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", на станциях без турникетов необходимо приложить привязанную банковскую карту к валидатору.