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Россияне жалуются на исцеляющего зрение "чудо-доктора", коуча-целителя Игоря Лузина, сообщает газета "Известия".

По словам самого коуча, он проводит семинары и тренинги около 16 лет, а его занятия помогают не только восстановить зрение, но и наладить жизнь. По его мнению, все заболевания имеют психосоматическую природу, при этом он уже исцелил больше 4 тысяч россиян. В будущем он хочет помочь еще 200 миллионам. Кроме того, его ролики смотрят почти 450 миллионов человек.

Согласно философии Лузина, нарушение зрения связано с внутренним нежеланием "видеть" определенные события, что в итоге приводит к близорукости, дальнозоркости и другим заболеваниям. В итоге для того, чтобы хорошо видеть, нужно узнать "правду о себе". Кроме того, коуч подчеркивает, что работает с "психологическими настройками, с предназначениями, с ценностями, с распаковкой талантов", поэтому участники тренинга также могут увеличить доход и помочь найти любовь.

В противопоказаниях к занятиям – возраст старше 65 лет, психические заболевания, механические травмы глаз и зрелая катаракта. Якобы легко вылечить можно близорукость, дальнозоркость, астигматизм и обычную катаракту, а также глаукому. "Исцелить" ребенка можно и без его личного присутствия, если родители поучаствуют в тренинге.

Сам Лузин фигурирует в двух ООО: консалтинговой компании "Путь к истоку" и "Сосновый бор". В первой он значится гендиректором, во второй – совладельцем. При этом ни одна из компаний не связана с медициной и лицензий на лечение у них нет, по документам они занимаются выращиванием растений и консультированием по вопросам коммерции.

Более того, несмотря на то что коуч проводит тренинги, онлайн-трансляции и продает доступ в закрытый клуб, первая компания остается убыточной. Согласно информации "Руспрофайла", в ней трудоустроены 2 человека, а в прошлом году выручка уменьшилась на 52%.

Помимо этого, на сайте Лузин указывает, что не оказывает медицинской помощи, хотя, по его словам, у него есть как медицинское, так и два психологических образования.

Одна из клиентов, Татьяна, рассказала, что в 2025 году у нее диагностировали катаракту и отслоение сетчатки глаза, из-за чего у нее резко ухудшилось зрение. В соцсетях она увидела рекламу, в которой Лузин обещал "улучшить зрение" за 4 или 5 дней в зависимости от того, очный это тренинг или онлайн-вариант.

По словам Татьяны, при покупке давали гарантию 100% на улучшение зрения. Курс обошелся в 55 тысяч рублей – в записи, без обратной связи, только психология и упражнения. Изначально женщина подумала, что улучшения есть, и оставила положительный отзыв, но позже она поняла, что зрение не изменилось, а делать задания из курса ей противопоказано. Когда Татьяна решила вернуть деньги, у нее спросили, кто виноват в том, что тренинг не помог.

"Я поняла, что бесполезно с ним говорить на эту тему. Ответила: "Не знаю, кто виноват. Все". Деньги не вернули", – заключила она.

Другая участница проходила курс трижды, но изменений также не произошло.

По словам адвоката Петра Ковалева, обещание гарантированного результата можно рассматривать как нарушение закона о рекламе. При этом гимнастика для глаз не относится к медицинским услугам, поскольку они включают в себя диагностику заболеваний и лечение лекарственными средствами.

Однако в случае, если коуч обещает улучшить зрение и представляется врачом, ему нужна медицинская лицензия, подчеркнула адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ирина Фаст.

"Когда человек заявляет об уникальной методике, он должен доказать, что она существует и действительно работает. Иначе возникает вопрос о введении людей в заблуждение и мошенничестве", – объяснила она.

Помимо этого, наличие медицинского образования не освобождает от ответственности.

Несмотря на это, привлечь Лузина к ответственности за обещание быстрого результата будет сложно, поделилась медицинский адвокат Ирина Гриценко. Она объяснила, что такие "целители" не говорят, что оказывают медицинские услуги. Более того, они не только хорошо знают законы, но и подбирают формулировки таким образом, что установить состав нарушения очень сложно, а правоохранительные органы не всегда берутся за такие дела.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец расценила рост популярности оккультных практик среди россиян как тревожную тенденцию. По ее мнению, повышенный интерес к магии отражает страх граждан перед будущим и их неуверенность. Отдельно она акцентировала внимание на финансовых аспектах: траты населения на услуги оккультистов достигают значительных объемов и могут рассматриваться как фактор, негативно влияющий на экономику страны.

