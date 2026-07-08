Два человека пострадали при ударе БПЛА по частному дому в Татарстане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека получили травмы в Тукаевском районе Татарстана при ударе БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Атаке подвергся частный жилой дом. Оперативно прибывшие на место врачи оказали пострадавшим первую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее украинские дроны атаковали два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. В результате два человека получили ранения. Одному из них оказали помощь на месте, а другого доставили в больницу, однако он отказался от госпитализации.

До этого один человек погиб после атаки вражеских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области. Еще несколько местных жителей пострадали, им оказывается помощь.