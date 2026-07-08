Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на танкеры в Таганрогском заливе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вражеские беспилотники атаковали два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону, из-за чего травмы получили два человека, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, одному из пострадавших была оказана медицинская помощь непосредственно на месте происшествия, второго доставили в медицинское учреждение, однако он отказался от госпитализации. Также была проведена эвакуация экипажа с одного из судов.

Розлива нефтепродуктов не произошло, поскольку танкеры были пустыми.

Ранее в Саратовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов погиб один человек. Кроме того, зафиксировано несколько случаев ранения граждан, а также повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

