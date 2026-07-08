08 июля, 07:41Происшествия
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на танкеры в Таганрогском заливе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Вражеские беспилотники атаковали два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону, из-за чего травмы получили два человека, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, одному из пострадавших была оказана медицинская помощь непосредственно на месте происшествия, второго доставили в медицинское учреждение, однако он отказался от госпитализации. Также была проведена эвакуация экипажа с одного из судов.
Розлива нефтепродуктов не произошло, поскольку танкеры были пустыми.
Ранее в Саратовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов погиб один человек. Кроме того, зафиксировано несколько случаев ранения граждан, а также повреждения объектов гражданской инфраструктуры.