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08 июля, 05:21

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Dawn: грузовой самолет пакистанской авиакомпании пропал с радаров над Аравийским морем

Грузовой самолет пакистанской авиакомпании пропал с радаров над Аравийским морем

Фото: depositphotos/Shebeko

Грузовой самолет Boeing 737-400 пакистанской авиакомпании K2 Airways пропал с радаров над Аравийским морем. Об этом сообщает издание Dawn.

Отмечается, что на борту воздушного судна, выполнявшего рейс из Шарджи в Карачи, находились пять членов экипажа. Инцидент произошел примерно в 300 километрах к западу от Карачи.

По предварительной информации, перед исчезновением пилот успел сообщить о неполадках в навигационной системе и запросил экстренную помощь у диспетчеров.

Ранее американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку в водах Аравийского моря. По данным пресс-службы пятого флота ВМС США, три из четырех членов экипажа были найдены. Еще один член экипажа до сих пор числится пропавшим без вести.

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