Частичное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области из-за атаки ВСУ

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В Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

По его словам, причиной ЧП стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетической инфраструктуры.

В настоящий момент специалисты принимают меры для стабилизации работы энергосистемы и восстановления подачи света потребителям.

Ранее в Херсонской области было зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Подача электричества прекращалась во всех округах – где-то полностью, где-то частично. Специалисты проводили ремонт сетей, чтобы оперативно подать свет в жилые дома.