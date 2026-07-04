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01:32

Происшествия

Объекты инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрелов ВСУ

Фото: МАХ/"МЭР | ДЕМИДОВ"

Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам ВСУ. В результате были повреждены некоторые объекты инфраструктуры. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Предварительно, никто из местных жителей не пострадал. Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также на некоторых инфраструктурных объектах произошло возгорание – пожарные уже тушат огонь.

Повреждения получили фасад и остекление коммерческого объекта, а также шесть автомобилей. Все оперативные и аварийные службы находятся на местах. Более точный масштаб повреждений можно будет оценить в светлое время суток.

Ранее больше 10 районов Крыма оказались полностью или частично без электричества. Ситуация с электроснабжением на полуострове остается сложной. Киев каждый день атакует энергетическую систему Крыма своими БПЛА.

По данным МИД РФ, 422 мирных жителя РФ погибли в результате ударов ВСУ по российской территории за апрель – июнь этого года. Кроме того, в ведомстве указали на беспрецедентное количество детей, которые становятся жертвами украинских атак. Только за указанный период пострадали 204 ребенка, из них погиб 21.

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