19 августа, 07:11Происшествия
Второй пострадавший при пожаре на стройплощадке дома в Омске умер
Фото: MAX/"МЧС Омской области"
В Омске скончался второй рабочий, пострадавший при пожаре на строительной площадке 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
У мужчины были зафиксированы ожоги более 70% поверхности тела и множественные травмы. Он находился на лечении в одной из больниц города.
Пожар произошел в утренние часы на пересечении улиц Крупской и Архитекторов. Огонь вспыхнул на первом этаже строящегося здания и быстро перекинулся на верхние уровни.
В результате инцидента пострадали 11 человек, один из которых позже умер в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.