Второй пострадавший при пожаре на стройплощадке дома в Омске умер

Фото: MAX/"МЧС Омской области"

В Омске скончался второй рабочий, пострадавший при пожаре на строительной площадке 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

У мужчины были зафиксированы ожоги более 70% поверхности тела и множественные травмы. Он находился на лечении в одной из больниц города.

Пожар произошел в утренние часы на пересечении улиц Крупской и Архитекторов. Огонь вспыхнул на первом этаже строящегося здания и быстро перекинулся на верхние уровни.

В результате инцидента пострадали 11 человек, один из которых позже умер в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.