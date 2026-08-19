Guardian: свыше 100 пожарных тушат возгорание на заводе по переработке отходов в Лондоне

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На юго-востоке Лондона более 100 пожарных тушат крупное возгорание на заводе по переработке отходов. Об этом сообщает Guardian.

По данным издания, на месте происшествия в районе Детфорд работают 15 пожарных машин. Пожар произошел на объекте, где скопилось около 50 тонн бытовых отходов.

Местных жителей призвали избегать этого района и по возможности держать двери и окна закрытыми из-за сильного задымления. В пожарной службе сообщили, что причина возгорания пока не установлена.

Издание также отмечает, что в июне на этом же объекте уже происходил пожар.

Ранее жителей двух деревень во Франции эвакуировали из-за крупного возгорания. Огонь был зафиксирован примерно в 140 километрах от Монпелье. По предварительной версии, причиной масштабного бедствия могло стать загоревшееся на муниципальной трассе транспортное средство.