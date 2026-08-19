Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 04:28

Происшествия
Главная / Новости /

Guardian: свыше 100 пожарных тушат возгорание на заводе по переработке отходов в Лондоне

Свыше 100 пожарных тушат возгорание на заводе по переработке отходов в Лондоне

Фото: depositphotos/rafapress

На юго-востоке Лондона более 100 пожарных тушат крупное возгорание на заводе по переработке отходов. Об этом сообщает Guardian.

По данным издания, на месте происшествия в районе Детфорд работают 15 пожарных машин. Пожар произошел на объекте, где скопилось около 50 тонн бытовых отходов.

Местных жителей призвали избегать этого района и по возможности держать двери и окна закрытыми из-за сильного задымления. В пожарной службе сообщили, что причина возгорания пока не установлена.

Издание также отмечает, что в июне на этом же объекте уже происходил пожар.

Ранее жителей двух деревень во Франции эвакуировали из-за крупного возгорания. Огонь был зафиксирован примерно в 140 километрах от Монпелье. По предварительной версии, причиной масштабного бедствия могло стать загоревшееся на муниципальной трассе транспортное средство.

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика