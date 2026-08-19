Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в MAX.

Ограничение введено для обеспечения безопасности. Движение остановлено от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Водителей призвали воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбирать маршрут объезда этого участка. Другие подробности не приводятся.

Ранее, в ночь на 15 августа, движение на выезде из Ярославля в сторону столицы также было перекрыто на фоне отражения атаки БПЛА в Ярославской области. Однако вскоре проезд был открыт.