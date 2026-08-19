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19 августа, 05:32

Политика

Формат посланий президента РФ может быть пересмотрен

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Формат посланий президента России Федеральному собранию может быть скорректирован исходя из изменившихся реалий. Об этом в интервью ТАСС заявил полпред президента РФ в Государственной думе Гарри Минх.

По его словам, выступление перед палатами парламента не является самоцелью, поэтому сложившиеся ранее подходы могут быть пересмотрены с учетом новых реалий.

Он напомнил, что в 2020 году именно изменившаяся реальность потребовала внесения поправок в конституцию. По аналогии с этим, по его мнению, перемены должны затрагивать и формы взаимодействия главы государства с парламентом и другими институтами политической системы.

Полпред также допустил, что из самого понятия "ежегодное послание" может исчезнуть привязка к ежегодности.

Ранее Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг" во время посещения учений Тихоокеанского флота. Президент подчеркнул, что территория в зоне ответственности Тихоокеанского флота непростая.

Глава государства попросил участников совещания представить предложения о дополнительных мерах для эффективного решения задач.

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