Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 18:14

Происшествия

Мужчина выбросил трех кошек из окна квартиры на юго-западе Москвы

Фото: МАХ/"Росгвардия. Москва"

Мужчина выбросил трех кошек из окна квартиры на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главка Росгвардии по столице.

Инцидент произошел во дворе дома на Литовском бульваре. Росгвардейцы получили информацию о повреждении припаркованного автомобиля. Прибыв на место, они поговорили с женой 66-летнего москвича. Она рассказала, что ее супруг, находясь в состоянии опьянения, выбросил из окна квартиры, расположенной на 20-м этаже, трех кошек.

Животные погибли при падении с высоты. Кроме того, их падение повредило машину, припаркованную у подъезда. Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

Ранее полицейские задержали в подмосковном Подольске местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животным. Сотрудники заметили в интернете видеозапись с издевательствами над кошкой. Они изучили материалы и оперативно установили личность мужчины, который попал в кадр.

Адвокат напомнила, какое наказание грозит за жестокое обращение с животными

Читайте также


происшествияживотныегород

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика