Фото: МАХ/"Росгвардия. Москва"

Мужчина выбросил трех кошек из окна квартиры на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главка Росгвардии по столице.

Инцидент произошел во дворе дома на Литовском бульваре. Росгвардейцы получили информацию о повреждении припаркованного автомобиля. Прибыв на место, они поговорили с женой 66-летнего москвича. Она рассказала, что ее супруг, находясь в состоянии опьянения, выбросил из окна квартиры, расположенной на 20-м этаже, трех кошек.

Животные погибли при падении с высоты. Кроме того, их падение повредило машину, припаркованную у подъезда. Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

Ранее полицейские задержали в подмосковном Подольске местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животным. Сотрудники заметили в интернете видеозапись с издевательствами над кошкой. Они изучили материалы и оперативно установили личность мужчины, который попал в кадр.