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Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов по онлайн-табло аэропортов.

Ограничения действуют на фоне атаки беспилотников на Москву. По словам Сергея Собянина, ночью 24 ноября средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников, летевших в сторону города.