24 ноября, 04:57Транспорт
Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Feverpitch
Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов по онлайн-табло аэропортов.
Ограничения действуют на фоне атаки беспилотников на Москву. По словам Сергея Собянина, ночью 24 ноября средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников, летевших в сторону города.