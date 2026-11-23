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Со временем жители Украины дадут однозначную оценку действиям нынешних властей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По прогнозу дипломата, украинцы признают, что руководство президента Украины Владимира Зеленского проводило в отношении собственного народа политику геноцида. Захарова заявила, что не сомневается в таком развитии событий. При этом дипломат не стала называть сроки, когда, по ее мнению, украинское общество придет к подобному выводу.

"У меня никаких нет сомнений, что пройдет какое-то время, и народ Украины скажет со всей однозначностью, что режим Зеленского в отношении украинцев проводил политику геноцида", – подчеркнула она.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель также выступила с критикой украинского руководства. Она заявила, что отказ от реалистичных мирных инициатив может привести страну к капитуляции.