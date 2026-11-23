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Более 1,1 тысячи специалистов "Россети Московский регион" подготовили к устранению возможных последствий снегопада и метели. Введен режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погоды и усиления ветра до 17 метров в секунду, сообщила компания в МАХ.

К возможным аварийно-восстановительным работам готовы 303 бригады и 364 единицы спецтехники. Кроме того, при необходимости для временного электроснабжения потребителей смогут использовать 185 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 72 мегаватта.

Энергетики поддерживают связь с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также метеорологическими службами Гидрометцентра. В компании ведут постоянный мониторинг погодных условий.

О нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно сообщить по круглосуточному бесплатному телефону "Светлой линии" 8 (800) 220-0-220 или по короткому номеру 220.

Из-за предстоящих сильного снегопада и метели в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. 24 и 25 ноября также ожидаются гололедица и налипание снега.

Синоптики прогнозируют формирование устойчивого снежного покрова высотой 10–12 сантиметров, который может продержаться до весны. Жителей призвали не парковать машины под деревьями и соблюдать осторожность на дорогах.