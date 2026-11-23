Фото: Агентство "Москва"/Светлана Нафикова

Холодный северный ветер, который придет в Москву с циклоном, не стихнет как минимум до конца недели. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

По данным ученых, центр циклона пройдет всего в 200 километрах к юго-востоку от города, в стороне Рязани. При этом атмосферное давление за половину суток снизится приблизительно на 10 миллиметров ртутного столба – с 755 до 746.

В городе также будет дуть сильный северный ветер, а температура воздуха упадет до минус 1–2 градусов. К вечеру вторника, 24 ноября, порывы ветра могут достигать 8–9 с очень сильными порывами до 13–16 миллиметров в секунду. Они не стихнут до конца 25 ноября.

В ИКИ РАН добавили, что вместе с холодным атмосферным ветром, диаметр которого составляет приблизительно 1 тысячу километров, наступит самый сильный снегопад в сезоне. Может появиться постоянный снежный покров. Это произойдет во вторник, 24 ноября.

Снег пойдет после полудня – около 15:00 – и продолжится без перерывов до середины среды, 25 ноября, отметили в организации. Самый сильный снег пока ожидается в ночь с 24–25 ноября.

"Всего за это время в столице выпадет до 15 миллиметров осадков, что может привести к формированию снежного покрова высотой до 10 сантиметров", – добавили в лаборатории.

Однако уже в четверг, 26 ноября, утром температура составит до минус 4 градусов, а к концу недели, 28–29 ноября, – до минус 7−9 градусов. В столицу придет настоящая зима, заключили в ИКИ РАН.

Ранее сообщалось, что ноябрь этого года вошел в число 30 самых теплых в Москве за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Средняя температура за первые 20 дней месяца превысила норму – практически весь ноябрь в городе сохранялась плюсовая температура.

За две первые декады главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала только три ночи со слабыми заморозками. Тогда температура воздуха опускалась до минус 0,8 градуса.