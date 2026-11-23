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В США 25-летняя сотрудница школы Уико Этенгейн задержана по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 17-летнего ученика. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на NBC10.

Уточняется, что женщина занимала в образовательном учреждении две должности – учительницы и охранницы. Записи камер наблюдения показали, как она вместе с подростком зашла в библиотеку. Следствие полагает, что противоправный эпизод произошел именно там.

Разбирательство началось после того, как в службу защиты детей поступило уведомление о случившемся. Затем женщина была задержана. Обвинения включают несколько пунктов, среди них – развращение несовершеннолетних. Через некоторое время ее отпустили под залог в размере 50 тысяч долларов.

При этом, как отмечается в материале, окружающие уже подозревали сотрудницу школы в общении с учениками с излишней фамильярностью.

Ранее в Австралии 25-летняя сотрудница католической школы для мальчиков в Сиднее признала вину в совращении подростка. Семья 15-летнего ученика увидела в его телефоне непристойные сообщения от преподавателя и обратилась в полицию. Женщину задержали прямо в учебном заведении, ей грозит пожизненный срок.

