Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Сборная России одержала победу на Кубке Европы по самбо в Лимасоле среди юниоров не старше 24 лет. Об этом ТАСС рассказал президент Кипрской федерации самбо Мариос Андреу.

Юноши и девушки стали обладателями 21 золотой медали во всех категориях. Вторые и третьи места заняли кипрские и греческие самбисты.

Турнир прошел 22 ноября на крытой арене "Аполлон". До этого на той же площадке выступали только мужчины – там разыграли медали чемпионата мира среди ветеранов. Россияне стали первыми и в общем зачете этого первенства, завоевав 17 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Вторыми оказались самбисты из Казахстана с 11 золотыми, 9 серебряными и 18 бронзовыми наградами. Третье место завоевала команда Грузии (8 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали). На ветеранский чемпионат мира приехали самбисты из 17 стран. Первые места в отдельных возрастных и весовых категориях получили также представители Франции, Германии, Украины, Болгарии и Молдавии. Судили турнир арбитры международной категории из 10 государств.

Посол России на Кипре Мурат Зязиков поздравил россиян с такими хорошими результатами и отметил мастерство участников и из других стран. Он поблагодарил Международную федерацию самбо (FIAS) и организаторов соревнований, добавив, что Кипр уже принимал чемпионат Европы в 2024 году и молодежный чемпионат мира в 2025-м, где россияне также побеждали.

По словам дипломата, состязания в Лимасоле, как и шахматные турниры претендентов, прошедшие на острове минувшей весной с участием российских гроссмейстеров, "наглядно демонстрируют объединяющую силу спорта". Кроме того, соревнования самбистов привлекли внимание журналистов со всего мира и показали, что пытаться изолировать россиян бесполезно.

Ранее сообщалось, что в Москве самбо выбрали более 48 тысяч горожан. Тренировки проходят на 287 специализированных площадках, из которых 67 относятся к учреждениям столичного департамента спорта. Бесплатно можно заниматься в секциях Мосгорспорта.