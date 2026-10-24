Московские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по самбо

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воспитанники Центра спорта и образования "Самбо-70" взяли 10 наград на турнире "Гран-При по самбо на призы Молодой гвардии", который завершился в Международном центре самбо в Москве, сообщила пресс-служба учреждения.

В активе команды четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

"Наши спортсмены достойно выступили на турнире и показали отличные результаты", – отметили в пресс-службе.

Победителями в своих весовых категориях стали Ренат Аргашоков (до 79 килограммов), Александр-Шайн Квачантирадзе (до 88 килограммов), Елисей Симоненко (до 98 килограммов) и Кирилл Князьков (свыше 98 килограммов).

Серебряные награды завоевали Руслан Темирболатов (до 79 килограммов), Рашид Кусиев (до 88 килограммов) и Денис Федотов (до 98 килограммов). Бронза у Артема Тябенкова и Даниила Аксенова в категории до 64 килограммов, а также у Максима Каневского (до 98 килограммов).

Ранее российские пловцы Егор Корнев и Кирилл Пригода стали победителями третьего этапа Кубка мира в Астане. Корнев первенствовал на дистанции 50 метров баттерфляем, а Пригода – на стометровке брассом. Оба спортсмена победили на всех трех этапах турнира в своих дисциплинах и завоевали "Тройную корону".

