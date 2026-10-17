Пловцы Корнев и Пригода завоевали "Тройную корону" Кубка мира

Фото: ТАСС/AP/Emma Da Silva

Россияне Егор Корнев и Кирилл Пригода выиграли третий этап Кубка мира по плаванию в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

Корнев стал победителем на короткой воде на дистанции 50 метров баттерфляем, а Пригода – на дистанции 100 метров брассом. Спортсмены показали результаты в 21,82 и 56,03 секунды соответственно.

Корнев выиграл все этапы Кубка мира на данной дистанции. На соревновании в Баку он победил с рекордом России (21,64), на турнире в Ташкенте – с рекордом мира (21,28). Благодаря трем победам Корнев завоевал "Тройную корону".

У Пригоды также получилось победить на всех этапах и забрать "Тройную корону". Он был первым на соревнованиях в Баку и Ташкенте.

Вместе с тем россиянка Ралина Гилязова стала победительницей третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров брассом с результатом в 29,54 секунды.

Ранее россиянин Илья Бородин одержал победу на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров комплексом. Результат спортсмена составил 3 минуты 58,95 секунды.

