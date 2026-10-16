Теннисист Медведев вышел в полуфинал "Мастерса" в Шанхае

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Томми Пола в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае и вышел в полуфинал. Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 6:3.

В полуфинале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Ходаром. Во второй полуфинал выйдут представитель Германии Александр Зверев и испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс". Общий призовой фонд составляет 9,4 миллиона долларов.

Ранее испанец Карлос Алькарас завершил выступление на турнире ATP в Шанхае, уступив в матче третьего круга бельгийцу Зизу Бергсу. Поединок завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Бергса, который не имел номера посева на турнире. Алькарас был посеян под вторым номером.

Кроме того, вторая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, не вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане. Она проиграла американке Энн Ли. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

