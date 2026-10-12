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12 октября, 10:22

Спорт

Теннисистка Андреева снялась с турнира WTA в Ухане

Фото: ТАСС/ЕРА/TOLGA AKMEN

Российская теннисистка Мирра Андреева не будет выступать на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка пропустит соревнование из-за изменений в расписании. Ее место в основной сетке займет американка Ива Йович.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнования составляет 4 миллиона долларов. В прошлом году трофей завоевала американка Коко Гауфф.

Ранее Андреева проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в финальном матче WTA в Пекине. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу спортсменки из КНР, которая попала в основную сетку турнира по спецприглашению со стороны организаторов. Россиянка была посеяна под четвертым номером.

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