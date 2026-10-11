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11 октября, 09:12

Спорт

Теннисист Хачанов вышел в четвертый круг "Мастерса" в Шанхае

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россиянин Карен Хачанов вышел в следующий раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае, обыграв француза Адриана Маннарино.

Матч третьего круга завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина, посеянного под 26-м номером. Следующим соперником Хачанова станет победитель встречи между австралийцем Алексом де Минауром (девятый номер посева) и японцем Рэем Сакамото, который попал в основную сетку через квалификацию.

30-летний Хачанов в рейтинге ATP занимает 27-е место. В его активе семь побед в одиночном разряде на соревнованиях под эгидой организации. Трижды он добирался до полуфиналов турниров Большого шлема: на Открытом чемпионате США (2022, 2026) и Открытом чемпионате Австралии (2023).

Шанхайские соревнования входят в категорию "Мастерс". Призовой фонд составляет 9,4 миллиона долларов. Год назад турнир выиграл монегаск Валантен Вашро.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Шанхае. В матче второго круга спортсмен из РФ, посеянный под пятым номером, обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась более двух часов.

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