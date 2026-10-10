Теннисист Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Шанхае

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

В матче второго круга Медведев, посеянный под пятым номером, обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась более двух часов.

Следующим соперником россиянина станет победитель матча между аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (28-й номер посева) и чехом Далибором Сврчиной, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Отметим, что для теннисистов это уже второй очный матч подряд. 3 октября Медведев также переиграл Штруффа во втором круге турнира в Пекине (6:4, 6:3).

Ранее российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг турнира ATP серии "Мастерс" в Шанхае. Во втором круге 27-я ракетка мира обыграл британца Артура Фери, занимающего 37-ю строчку в рейтинге. Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Следующим соперником Хачанова станет 83-й номер рейтинга француз Адриан Маннарино. Для россиянина этот выход в третий круг стал первым с 2023 года. Тогда на этой стадии он уступил болгарскому теннисисту Григору Димитрову.

Турнир в Шанхае с призовым фондом более 9,4 миллиона долларов завершится 18 октября.

