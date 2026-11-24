Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы, несмотря на снегопад в Московском регионе. По данным на 21:00, 17 рейсов задержаны из-за снегопада, сообщила пресс-служба Росавиации.

Кроме того, 5 рейсов задержаны более чем на два часа. Как напомнили в пресс-службе, при задержках авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. В частности, они регулируют предоставление напитков и питания, а также размещение пассажиров в гостинице.

Для обслуживания самолетов и туристов задействован дополнительный персонал. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме и располагают необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды. Взлетно-посадочные полосы регулярно очищают и обрабатывают реагентами, чтобы обеспечить нормативный коэффициент сцепления.

Безопасность полетов остается приоритетом. Работа воздушного транспорта в столичном регионе находится на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.

Между тем московские службы продолжают чистить проезжую часть и тротуары от снега. Приоритет отдан подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам и объектам социальной сферы.