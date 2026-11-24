Фото: AP Photo/Invision/AP/Evan Agostini

Выступления британского певца Jay Sean (настоящее имя – Камалджит Сингх Джхути. – Прим. ред.), известного по хиту Ride It, отменили в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афишу концертного зала "Москва", где должны были пройти концерты.

Анонс концертов 17 и 18 декабря ранее публиковало концертное агентство Say Agency. В настоящее время сведений о выступлениях на сайте площадки нет, а продажа билетов на ресурсах организатора не ведется.

"Мероприятие отменено. Денежные средства можно вернуть через сайт", – заявили в концертном зале, не уточнив причину отмены концертов.

Ранее на Кипре отменили концерт "Машины времени". Лидер группы Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) рассказал, что организаторы повели себя непорядочно. С его слов, они продолжали продавать билеты, а о переносе заговорили только накануне мероприятия.