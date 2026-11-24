Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов

Горнолыжный сезон в Москве может стартовать не раньше декабря. Об этом РИА Новости рассказали представители столичных комплексов.

В горнолыжном комплексе "Кант" ориентируются на 5 декабря. "Лата Трэк" планирует начать работу, когда температура воздуха в столице будет держаться на уровне минус 5 градусов. В свою очередь, кол-центр "Воробьевых гор" приостановил работу до открытия комплекса.

Между тем зимний сезон проекта "Мой спортивный район" начнется 1 декабря и войдет в программу "Зимы в Москве". Всего москвичам предложат восемь направлений: катание на коньках, бег на лыжах, фитнес, бег, зумбу, йогу, танцевальный фитнес и растяжку.

Кроме того, в 12 городских парках открылись почтовые ящики, через которые взрослые и дети смогут направить письма Деду Морозу.