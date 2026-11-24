Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восьмой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдет в столице с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027-го. Он объединит 30 исторических усадеб и других туристических мест в рамках проекта "Зима в Москве", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Среди новых площадок – тематический поезд "Московский экспресс" на Кузнецком Мосту, Музей К. Г. Паустовского, Дом-музей Марины Цветаевой, городская усадьба Петра Щукина и Дом-музей К. С. Станиславского. В поезде оборудуют ретрофотоателье с моментальной печатью снимков, разместят интерактивную карту маршрута "Москва усадебная" и покажут иммерсивные представления об исторических усадьбах столицы.

Еще одной точкой фестиваля станет "Усадебный вокзал" на Манежной площади. Там посетители смогут примерить исторические образы, отправить открытку по усадебной почте и сделать фотографию в оформлении ретрогазеты.

В маршрут "Москва усадебная" в этом сезоне включили 18 площадок. Для путешественников подготовили специальную карту, которую можно получить в усадьбах, тематическом поезде и павильоне на Манежной площади. За посещение экспозиций и мероприятий в исторических имениях на ней будут ставить отметки. В усадьбах для этого потребуется входной билет.

К 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое отметят в 2028 году, подготовили программу "Зима в доме Толстых". В Музее-усадьбе писателя в Хамовниках организуют экскурсии, уличные игры, театральные постановки, зимний аудиопроменад по саду и литературно-поэтические встречи с актерами театра и кино. Все мероприятия будут бесплатными, однако для входа на территорию усадьбы понадобится билет.

За семь сезонов фестиваль посетили 4,7 миллиона человек. В рамках проекта провели более 8,1 тысячи мероприятий, а участниками стала 81 усадьба. С 2023 года фестиваль знакомит жителей и гостей столицы с историей и культурным наследием старинных имений.

Ранее в Москве стартовал первый общегородской фестиваль "Зимуем в Москве!". Программа экопросвещения продлится до 11 декабря и включает лекции о зимовке животных, прогулки по природным территориям и фотовыставки. Главная экспозиция развернута в "Аптекарском огороде", Парке Горького, ГБС и музее-заповеднике "Царицыно".