Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Переписка с начальством поможет избежать выговора за опоздание из-за снегопада. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Если вы понимаете, что опаздываете, письменно предупредите работодателя заранее. Устное "я опоздаю" могут не вспомнить, особенно если таких сотрудников много, а переписка – это уже факт-доказательство", – заявила Лоикова.

Это может быть как сообщение руководителю в мессенджере, так и письмо на электронную почту. К сообщению стоит приложить подтверждающую ситуацию фотографию. При этом очень важно сохранять переписку с начальством, так как это снимет вопросы и исключит необоснованный выговор.

По словам Лоиковой, из-за сильного снега не исключены утренние заторы, медленное движение на дорогах, рост числа мелких ДТП, изменение графика общественного транспорта и рост числа пассажиров в метро и МЦД. Чтобы избегать опозданий в такие дни, лучше заранее закладывать на дорогу на полчаса или час больше обычного.

"Чтобы сгладить ситуацию, можно предложить начать работу удаленно прямо в дороге: разобрать почту, ответить на звонки. Так сотрудник покажет, что не прерывает рабочий процесс", – посоветовала эксперт.

Но если опоздание растянулось на часы, то важно сразу уточнить у руководителя, как удобнее будет оформить это время: отработать его позже, задержаться после конца рабочего дня или поступить как-то иначе.

Формально опоздание – это нарушение трудовой дисциплины, и закон позволяет работодателю применить взыскание по статье 192 ТК РФ. Однако за однократное опоздание грозит лишь замечание или выговор. Увольнение возможно только в случае повторений опозданий при уже неснятом дисциплинарном взыскании либо в случае прогула – если человека не было на рабочем месте более 4 часов подряд без уважительной причины.

Согласно статье 193 ТК РФ о порядке применения дисциплинарных взысканий, сначала работодатель обязан затребовать от работника объяснение. В нем как раз и указываются причины опоздания. К этой объяснительной можно приложить распечатанные скриншоты переписки с начальством.

Ранее эксперты заявляли, что сотрудник может не выходить на работу из-за сильного снегопада или других погодных условий, если они фактически препятствуют поездке до рабочего места. В таком случае отсутствие могут признать уважительным и не наказывать работника за прогул. При этом сама по себе плохая погода не освобождает от обязанности выполнять трудовые обязанности.

