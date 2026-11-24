Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На Флотской улице севере Москвы умер 14-летний подросток: ему стало плохо после вдыхания содержимого баллончика с освежителем воздуха, сообщает Mash.

По данным СМИ, мальчик вместе с друзьями купил в магазине аэрозоль с ароматом цветов. Вдохнув освежитель на улице, он резко почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал. Случайные прохожие это заметили и вызвали скорую.

Школьника доставили в больницу, где он впоследствии умер от отравления. По данным источника, юноша впал в кому, у него также развился отек легких.

По словам матери подростка, после ухудшения самочувствия мальчика его друзья убежали, оставив его без сознания на улице. Женщина отметила, что у сына были проблемы с сердцем и за день до случившегося он посещал больницу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске расследуют обстоятельства гибели 13-летнего школьника. Подросток гулял с приятелями в сквере на улице Водопьянова, когда неожиданно потерял сознание. Вызванная бригада скорой помощи не смогла ему помочь и констатировала смерть. Причину произошедшего установит судебно-медицинская экспертиза.

