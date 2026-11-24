Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Работодателям следует учитывать военно-учетные специальности ветеранов специальной военной операции, на имеющих профессионального образования, при их трудоустройстве. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин, сообщает РИА Новости.

"При подготовке к найму действительно важно иметь в виду, что не все участники специальной военной операции имеют профессиональное образование", – сказал Платыгин.

По его словам, задача эта не всегда простая, однако навыки командира, водителя, механика, служащего штаба и ряда других специальностей можно перевести в гражданские компетенции.

Поводом для рекомендации стал корпоративный стандарт адаптации участников СВО, который представила фракция "Единая Россия" в Госдуме. Документ соберет лучшие наработки российских работодателей и поможет ветеранам вернуться к профессиональной деятельности.

Замминистра пояснил, что стандарт приближает создание общей системы поддержки ветеранов на предприятиях. Она предполагает не только помощь в поиске работы, но и содействие в адаптации и дальнейшем сопровождении.

Кроме того, Платыгин призвал работодателей активнее взаимодействовать с кадровыми центрами "Работа России" и отделениями фонда "Защитники Отечества", чтобы подбирать участникам СВО вакансии с учетом их навыков и опыта.

Кроме того, к общению с ветеранами нужно готовить и самих кадровых сотрудников, добавил он.

Ранее клубный центр "Кунцево", входящий в Объединение культурных и досуговых центров Западного административного округа, запустил интерактивную благотворительную программу "Тепло родного дома" в поддержку участников СВО. По словам руководителя центра Татьяны Гребенкиной, организаторы объединили в одном проекте несколько способов помощи бойцам, чтобы каждый желающий мог внести свой вклад.

Для посетителей открыли пять тематических станций. На площадке "Теплые носки" взрослые и дети осваивали вязание спицами и крючком. Самым юным участникам предложили сматывать пряжу в клубки, выбирать цвета и украшать готовые изделия аппликациями.

