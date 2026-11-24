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Американский президент Дональд Трамп мог заработать до 15 миллионов долларов на принадлежащих ему бумагах Nvidia после возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Согласно отчетности, поданной управлению по правительственной этике 5 ноября, к 30 сентября Трамп мог владеть 370 тысячами акций Nvidia. Стоимость такого пакета выросла примерно на 14,62 миллиона долларов, когда Хуанга вернули на пост гендиректора, из-за чего акции компании подскочили на 31,48%.

По итогам торгов стоимость акций выросла с 125,53 до 165,05 доллара за бумагу. Таким образом, каждая акция подорожала на 39,52 доллара.

При этом американский лидер заявлял, что не хотел бы приобретения государством доли в Nvidia, поскольку это могло бы привести к судебным разбирательствам из-за обвинений в инсайдерской торговле. По словам Трампа, он был бы "только рад" покупке, но не хочет, чтобы на него подали в суд.

Против Хуанга в начале ноября было начато расследование из-за сообщений о том, что он мог попасть под влияние китайской разведки. Тогда Хуанг подал в отставку.