Фото: МАХ/"Ростех"

Лазерная установка госкорпорации "Ростех", развернутая в приграничной зоне, за два месяца уничтожила около тысячи беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава корпорации Сергей Чемезов.

"Эффективность лазерных комплексов очень высокая", – отметил он.

По словам руководителя "Ростеха", установку поставили для защиты одного из объектов и каждые сутки она поражает десятки беспилотников противника. Какой именно регион прикрывает комплекс, глава госкорпорации не раскрыл.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев сообщил, что Минобороны страны усилило систему противовоздушной обороны дополнительным эшелоном прикрытия на предельно малых высотах, который рассчитан на борьбу с беспилотниками.

В 2026 году армия продолжила формирование и перевооружение частей на современные средства ПВО. Наибольшую результативность в спецоперации показывают зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2".