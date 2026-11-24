Фото: alrosadiamond.ru

Алмазы насыщенного красного цвета в России еще не добывали. Об этом сообщила РИА Новости компания "Алроса".

"Это уникальные драгоценные камни: за всю историю известно лишь несколько десятков кристаллов такого оттенка", – рассказали в компании.

В России наиболее распространены желтые и коричневые камни, отметили в "Алросе". Их желтый цвет бывает почти незаметным либо густым и темным.

Значительно реже попадаются зеленые и розовые кристаллы. Столь же редки камни синей и голубой гаммы.

Ранее "Алроса" получила первый в России голубой алмаз ювелирного качества. Кристалл весом 2,74 карата извлекли на Накынском кимберлитовом поле в Якутии. Камень относится к типу IIb – одному из самых редких на планете.