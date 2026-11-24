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На Шалаболинской писанице в Хакасии нашли наскальные изображения животных, которые могут датироваться периодом около 11 тысяч лет назад. Об этом сообщил заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, академик Вячеслав Молодин, передает РИА Новости.

Находку сделали во время полевого сезона. Археологический отряд под руководством научного сотрудника Лидии Зоткиной исследовал известные петроглифы, очищая их от мхов и лишайников с применением современных методов. На одном из панно обнаружили фигуры животных, частично перекрывающие друг друга.

По словам Молодина, характерная манера изображения зверей указывает на их значительный возраст – в разные исторические периоды животных изображали в различных позах и стилях. Ученый предположил, что рисунки относятся к концу плейстоцена – началу голоцена. Они могут оказаться древнейшими наскальными изображениями на территории Минусинской котловины.

Ранее археологи обнаружили в Татарстане городище пьяноборской культуры, возраст которого составляет около 1,8 тысячи лет. Памятник нашли на берегу реки Бизякинки неподалеку от села Татарский Сарсаз. Во время разведки специалисты также обнаружили клад бронзовых украшений, стеклянные бусы, керамику, наконечники стрел и останки животных.

