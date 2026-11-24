Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Внутри душевых леек и шлангов могут накапливаться микроорганизмы, способные вызывать инфекции кожи, ушей и дыхательных путей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исполняющую обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирину Лялину.

По словам биолога, в условиях недостаточной циркуляции и прохладной воды на внутренних поверхностях сантехники формируется благоприятная среда для размножения бактерий.

Среди потенциально опасных микроорганизмов специалист назвала синегнойную палочку, легионеллу пневмофила и стафилококки. Кроме того, там могут присутствовать другие условно-патогенные и сапрофитные бактерии.

Контакт с загрязненной лейкой способен привести к фурункулам и фолликулиту, а также к аллергическим реакциям и инфекциям органов слуха и дыхательной системы.

Отдельную опасность представляет легионеллез – заболевание, которое развивается при вдыхании бактерий легионеллы. Особенно уязвимы перед ним пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

Чтобы снизить риск заражения, Лялина посоветовала регулярно откручивать и промывать душевую насадку. Это помогает удалять отложения и биопленку, в которой скапливаются микроорганизмы.

Ранее эксперт Мария Золотарева предупредила, что из-за постоянной влажности на полотенцах и шторках для душа могут скапливаться бактерии и плесень. Контакт с загрязненными тканями способен вызвать раздражение кожи, высыпания и грибковые поражения, а споры плесени при вдыхании могут спровоцировать кашель и другие респираторные симптомы.

Специалист рекомендовала тщательно просушивать полотенца, расправлять шторку после душа и следить за вентиляцией в ванной.

