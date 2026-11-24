24 ноября, 07:55Политика
Фото: depositphotos/phodopus
Власти Латвии рассматривают возможность введения ограничений на границе с Россией. Правительство страны может обсудить этот вопрос уже на следующей неделе, сообщил портал Delfi.
Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил ответственным ведомствам подготовить позицию Риги относительно возможных мер. В частности, речь идет о закрытии контрольно-пропускных пунктов.
Поводом для обсуждения стало решение Эстонии приостановить работу всех наземных пунктов пропуска на границе с Россией.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава также выступает за продвижение инициативы о закрытии КПП. При этом окончательное решение о введении ограничений латвийские власти пока не приняли.
Ранее правительство Эстонии объявило о закрытии всех сухопутных пешеходных и автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Ограничения должны вступить в силу 1 декабря.
В эстонском МИД объяснили это решение попыткой поджога на оборонном предприятии Threod Systems. Власти республики обвинили в причастности к инциденту Россию, не представив доказательств.