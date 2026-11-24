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Власти Латвии рассматривают возможность введения ограничений на границе с Россией. Правительство страны может обсудить этот вопрос уже на следующей неделе, сообщил портал Delfi.

Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил ответственным ведомствам подготовить позицию Риги относительно возможных мер. В частности, речь идет о закрытии контрольно-пропускных пунктов.

Поводом для обсуждения стало решение Эстонии приостановить работу всех наземных пунктов пропуска на границе с Россией.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава также выступает за продвижение инициативы о закрытии КПП. При этом окончательное решение о введении ограничений латвийские власти пока не приняли.

Ранее правительство Эстонии объявило о закрытии всех сухопутных пешеходных и автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Ограничения должны вступить в силу 1 декабря.

В эстонском МИД объяснили это решение попыткой поджога на оборонном предприятии Threod Systems. Власти республики обвинили в причастности к инциденту Россию, не представив доказательств.