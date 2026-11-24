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Ежемесячный платеж для трудовых мигрантов в Московской области в 2027 году планируют увеличить до 11 тысяч или 15,6 тысячи рублей. Размер суммы будет зависеть от того, на кого работает иностранный гражданин, сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Законопроект с новыми региональными коэффициентами депутаты планируют рассмотреть 26 ноября. Сейчас иностранцы, работающие по патенту, ежемесячно платят в Подмосковье 10 тысяч рублей.

Если мигрант трудится в организации, у индивидуального предпринимателя или занимается частной практикой, платеж хотят установить на уровне 11 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто работает у физических лиц и выполняет личные или домашние обязанности, сумму предлагают повысить до 15,6 тысячи рублей.

Брынцалов пояснил, что при разработке изменений учитывали рост зарплат в регионе. По его словам, иностранные работники должны платить налоги с учетом нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру Подмосковья.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года иностранцам будут отказывать в выдаче разрешения на работу и патента, если они не предоставили отчет о доходах. Документы, которые уже были выданы, в таком случае будут аннулировать.