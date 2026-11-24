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Российские пенсионеры могут не платить налог на некоторые виды недвижимости, а также получить вычет при расчете земельного налога. О предусмотренных для них льготах РИА Новости рассказал депутат Госдумы Амир Хамитов.

По словам парламентария, пенсионеры вправе не платить налог за одну квартиру, один жилой дом и один гараж или машино-место. Если у человека несколько объектов одного вида, освобождение распространяется только на один из них.

При расчете земельного налога действует отдельный вычет. Он составляет шесть соток, поэтому налог начисляется только на площадь участка, которая превышает этот размер, пояснил Хамитов.

Также пенсионеры могут рассчитывать на послабления по транспортному налогу. Однако конкретные условия зависят от региона: местные власти самостоятельно устанавливают перечень льгот и требования для их получения.

Кроме того, пенсии не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом работающие пенсионеры должны платить налог с заработной платы на общих основаниях.

Если положенная льгота не применяется автоматически, пенсионер может обратиться в налоговую службу и подать соответствующее заявление.

Ранее стало известно, что до конца 2026 года прибавки к пенсиям получат те граждане, у кого появится личное основание для перерасчета. Индивидуальные прибавки к страховым пенсиям будут начислять и в ноябре, и в декабре. Фиксированная часть пенсии по старости удваивается после того, как пенсионеру исполняется 80 лет.