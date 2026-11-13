Экономист Ордов рассказал, как россиянам накопить на высокую пенсию

Минимальная пенсия россиян должна составлять не менее 40% от прежнего дохода, заявили в Госдуме. Насколько это реализуемо и как эффективно накопить на старость, разбиралась Москва 24.

Прежние заслуги

Размер пенсии в РФ должен быть не ниже 40% от прежнего заработка человека, заявил глава партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его мнению, выплату необходимо рассчитывать исходя из трех параметров – заработок, стаж и условия труда.





Сергей Миронов глава "Справедливой России" Пенсия должна быть привязана в первую очередь к зарплате, которую получал работающий человек.

На данный момент разрыв между самыми высокими и низкими средними пенсиями по регионам остается значительным. В начале осени 2026 года он превысил 23 тысячи рублей: по данным Социального фонда, на 1 сентября максимальный размер выплат зафиксирован в Чукотском автономном округе – 42 248 рублей, минимальный – в Республике Дагестан, где он достигает 18 911 рублей.

Также, по информации Росстата, средний показатель по стране как у работающих, так и у неработающих граждан вырос на 8,3% и достиг 25,5 тысячи рублей. При этом средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих на 1 октября 2026 года составлял 39 730 рублей в месяц.

В то же время в 2027 году индексация страховых пенсий затронет 37,5 миллиона жителей России, сообщил ранее глава Социального фонда Сергей Чирков. Повышение пройдет в два этапа: с 1 февраля – на 6,8%, с 1 апреля – на 3,3%. В Соцфонде напомнили, что страховая выплата перечисляется при достижении пенсионного возраста, по инвалидности и в случае утраты кормильца.

Кроме того, ранее Минфин подготовил законопроект об автоматическом переводе замороженной с 2014 года накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Согласно документу, запуск процедуры намечен с 1 апреля 2027 года. Накопления будут засчитываться как взнос по договорам долгосрочных сбережений.

Перевод охватит как клиентов негосударственных пенсионных фондов, так и "молчунов", которые пока никак не распорядились этими деньгами. По данным СМИ, на начало 2026 года таких насчитывалось 36,5 миллиона человек, а под нововведение подпадают 6,6 триллиона рублей накоплений.



Максимальный объем софинансирования по ПДС составляет 360 тысяч рублей за весь период. Государство добавляет до 36 тысяч рублей в год на протяжении 10 лет при условии, что участник вносит личные взносы от 2 тысяч рублей в год. Размер доплаты зависит от официального дохода. Сбережения складываются из личных взносов, взносов работодателя, софинансирования государства, пенсионных накоплений и инвестиционного дохода. Предусмотрено три вида выплат: пожизненная, периодическая с установленным сроком и единовременная – по истечении 15 лет с даты заключения договора либо если размер пожизненных и периодических переводов составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Все деньги застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей на случай банкротства или отзыва лицензии у негосударственного пенсионного фонда.



Благополучие в старости

Достичь выплат в размере не менее 40% от прежнего заработка в рамках текущей пенсионной системы невозможно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

"Люди зарабатывают по-разному, трудовой путь у каждого свой. Здесь нужна не распределительная система, как сейчас, а накопительная", – рассказал экономист.

Он напомнил, что в России существует социальная часть пенсии, которая обеспечивает базовые потребности. Остальное в плане накоплений на старость – забота гражданина.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Государственные инструменты и софинансирование есть, но сколько отчислять и когда, становится выбором самого человека. Проблема в том, что финансовая грамотность и культура в России пока отстают от многих других стран.

По его словам, в идеале на старость каждый месяц нужно откладывать в среднем от 20% текущего дохода в виде сбережений и инвестировать в высоконадежные государственные финансовые инструменты. Причем горизонт планирования должен составлять не менее 30–40 лет. То есть уже в молодости надо понимать необходимость финансово ответственного поведения – прежде всего, по отношению к себе, обратил внимание Ордов.

Готовиться к пенсии с первых стабильных доходов призвала и независимый финансовый советник Марина Новикова. В беседе с Москвой 24 она предложила начинать с посильной суммы – например, 5–10% заработка, настроив автоматическое перечисление в день зарплаты.





Марина Новикова независимый финансовый советник По мере роста доходов долю желательно увеличивать. При этом ориентироваться стоит на будущие расходы: сколько потребуется на жилье, питание, здоровье и привычный образ жизни, какую часть покроет пенсия и сколько нужно будет обеспечить самостоятельно.

До формирования пенсионного капитала важно создать финансовую подушку на 3–6 месяцев обязательных расходов и погасить дорогие потребительские кредиты. Это поможет не забирать долгосрочные накопления при первых финансовых трудностях.

"Для защиты от инфляции нужно сочетать разные инструменты. Вклады и накопительные счета подходят для резерва, а для долгосрочных целей можно рассматривать облигации государства и облигации надежных компаний. При большом запасе времени и готовности к колебаниям рынка часть средств можно направлять в диверсифицированные фонды акций", – уточнила Новикова.

При этом, по ее словам, ни один инструмент не гарантирует постоянного опережения инфляции. Поэтому важно учитывать налоги, комиссии и риски, реинвестировать доход и ежегодно увеличивать сумму взносов.





Марина Новикова независимый финансовый советник Дополнительно стоит оценить программу долгосрочных сбережений: она предусматривает государственное софинансирование и налоговые льготы при соблюдении условий. Перед заключением договора необходимо изучить сроки и правила досрочного получения денег.

Она добавила, что в молодости особенно важно вкладываться в образование, профессиональные навыки и здоровье. Увеличение заработка позволяет больше откладывать, а регулярность накоплений и длительный срок дают капиталу больше возможностей для роста, заключила Новикова.

